Кабмін оновив умови видачі COVID-сертифіката про одужання

З наступного тижня, починаючи з понеділка 8 листопада, невакциновані українці, які перехворіли на коронавірусну інфекцію, зможуть отримати цифровий COVID-сертифікат про одужання від хвороби, який дозволятиме протягом 90 діб без обмежень працювати, відвідувати заклади та пересуватися у жовтій та червоній зонах карантину, повідомляє Корреспондент.

Як уточнили﻿ у МОЗ, цей сертифікат буде доступний лише тим, у кого лікар встановив COVID-19 з моменту запуску нового сертифіката.

"Якщо діагноз було встановлено до появи нового типу сертифікату, тобто у 2020 або раніше у 2021 році, то людина не зможе його згенерувати. Також не отримають цифровий COVID-сертифікат українці, які після отримання позитивного ПЛР-тесту не зверталися до лікаря. Якщо медичний працівник не вніс даних про хворобу до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ)" , - пояснили у відомстві.

Сертифікат можна буде згенерувати в додатку або на порталі Дія через 15 днів після підтвердження лікарем діагнозу COVID-19 в електронній системі охорони здоров'я.