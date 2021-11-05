Запуск місії Crew Dragon-3 відклали через негоду

Запуск пілотованого космічного корабля Crew Dragon-3 до Міжнародної космічної станції (МКС), який планувався в середу, перенесено щонайменше до 8 листопада через несприятливі погодні умови, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"NASA та SpaceX відмовляються від запуску корабля 6-го чи 7-го листопада через несприятливі погодні умови" , - йдеться у повідомленні на сайті NASA.

Зазначається, що наразі найближчу можливість запуску корабля Crew-3 до МКС призначено на 8 листопада о 21:51 за північноамериканським східним часом (4:51 за Києвом).

За інформацією NASA, в дату, що раніше планувалася для запуску, 6 листопада на Східному узбережжі США очікуються сильні вітри, купові хмари та грози. У NASA зазначають, що повернення екіпажу космічного корабля Crew Dragon-2 з МКС також переноситься на 7 листопада.