Лікар Саакашвілі наполягає на переведенні політика до багатопрофільної клініки

Особистий лікар експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який понад місяць продовжує голодування в Руставській в'язниці, Ніколоз Кіпшидзе знову висловив думку про необхідність його переведення до багатопрофільної клініки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Коментуючи після відвідин Саакашвілі у в'язниці інформацію про проблеми з пам'яттю експрезидента, лікар заявив журналістам, що це не повинно дивувати, якщо враховувати факт голодування, стресу, перенесеної в минулому коронавірусної інфекції (COVID-19) та "цілого букету" проблем. Кіпшидзе вважає, що слід очікувати погіршення стану Саакашвілі.

"Коли я увійшов, спочатку ми розглянули останні тести, які були зроблені сьогодні (4 листопада - ред.) ввечері. У тестах нічого такого серйозного не було, проте дещо погіршилося. Не скажу, що ми побачили якісь драматичні показники. (...) Його стан такий же, як був вчора, потроху погіршується. Отже, це не нове. Під час голодування людині стає гірше, і ми матимемо більше проблем попереду" , - сказав він, підкресливши, що вважає за необхідне госпіталізувати Саакашвілі.

"Під час голодування пошкоджується не тільки печінка, а і весь організм. Тому його мають оглянути багато фахівців" , - заявив Кіпшидзе, зазначивши, що саме тому необхідно перевести Саакашвілі до багатопрофільної лікарні.

Кіпшидзе також повідомив, що Саакашвілі відмовляється зустрічатися з чинним консиліумом лікарів доти, доки не буде допущений до нього альтернативний консиліум, до якого увійде його особистий лікар з Голландії, який лікував його під час захворювання на коронавірусну інфекцію, і ще кілька інших лікарів.