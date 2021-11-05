Кулеба розповів суть майбутньої хартії України та США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в ефірі політичного шоу "Право на владу", про що буде нова хартія партнерства України та США.

За словами Кулеби, нова хартія партнерства України та США має на увазі вихід українсько-американських відносин на новий рівень.

"Є довіра та взаєморозуміння між президентами і державні машини обох країн запрацювали для поглиблення цих відносин. Це про більше безпекового співробітництва, більше підтримки з боку США суверенітету та територіальної цілісності України, більшу торгівлю між нашими країнами, бо нам потрібно просувати експорт та залучати інвестиції, і це також про кібербезпеку, про зміцнення кібербезпеки нашої держави. Саме про це буде ця хартія" , - сказав Кулеба.

Як відомо, 10 листопада відбудеться засідання Комісії стратегічного партнерства, на якому і підпишуть цей документ.