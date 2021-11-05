Маск після перемоги в суді потролив Безоса

Федеральний суд США ухвалив рішення на користь компанії Ілона Маска SpaceX і відхилив позов Blue Origin Джеффа Безоса щодо контракту з NASA. Йдеться про політ на Місяць. Маск зі свого боку потролив Безоса, повідомляє Обозреватель.

За інформацією CNBC, сума контракту між SpaceX та NASA становить 2,9 мільярда доларів. Суперечка зводилася до умов тендеру та безпеки польоту модулів для висадки людини на супутник Землі.

У позові наголошувалося, що компанія Маска не збирається проводити аналіз готовності до польоту перед запуском кожного елемента HLS, а без цього NASA нібито не могло віддати тендер SpaceX.

Після рішення суду Маск вирішив потролити Безоса, опублікувавши у Twitter кадр із фільму "Суддя Дредд" з підписом "Вас засудили".

Реакція Ілона Маска на перемогу у суді.

Нагадаємо, що позов до NASA компанія Blue Origin подала в серпні.