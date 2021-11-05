В Україні розпочалася COVID-вакцинація підлітків: лікар розповіла деталі

У Львові дітей віком від 12 років стали вакцинувати від коронавірусу. Перед щепленням вони зобов'язані пройти огляд у лікаря, щоб той переконався, що дитина на момент уколу здорова, повідомляє Обозреватель.

Як повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, вакцинуватися діти можуть у будь-якому міському пункті вакцинації, проте перед цим батьки дитини мають дати свою згоду на щеплення, а медики оглянути дитину. За словами медичної директорки з материнства та дитинства 5-ї міської лікарні Львова Ірини Полюги, для того, щоб дитині вкололи вакцину, вона повинна мати всі планові щеплення.

У міськраді уточнили, що підлітків вакцинуватимуть препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech, оскільки його ефективність та безпека багаторазово доведені під час різних тестових випробувань. Крім того, саме цією вакциною дітей щеплюють усі європейські країни.

Чергу на вакцинацію та години проведення процедури регулюють самі пункти масової вакцинації. З'явитися на укол діти мають у супроводі батьків чи опікунів. Ті ж підписуватимуть письмову згоду на щеплення дитини.

"Дозування вакцинації для дітей – таке саме, як і для дорослих – 0,3 мл, другу дозу вакцини можна робити через 21-28 діб" , – уточнили в міськраді.

Там пояснили, що якщо дитина не має планових щеплень, то спочатку треба зробити їх. Після того, як мине 14 днів, можна вакцинуватись від COVID-19. Однак це правило не стосується вакцинації від грипу – її можна робити одночасно або з будь-яким інтервалом із вакцинацією від коронавірусу, також як і колоти інші вакцини в екстрених випадках після травми від правця або після укусу тварини від сказу. У низці конкретних випадків, дітям можуть відмовити у вакцинації від коронавірусу.