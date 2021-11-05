Генерал США дав пораду українським військовим для наближення до НАТО

Колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес дав пораду українським військовим, який допоможе наблизити країну до членства в НАТО, повідомляє Лента.Ру.

За словами американського генерала, необхідно оновити офіцерський склад військ України молодими військовими, які володіють англійською мовою.

"Офіцерам необхідно надавати можливість вивчати англійську мову, оскільки вони виконуватимуть все більше і більше операцій із західними збройними силами, особливо, якщо ми продовжуємо рухатися до членства в НАТО" , - сказав він в ефірі YouTube-каналу «Ісландія».

Ходжес додав, що якщо офіцери зможуть спілкуватися англійською мовою, то «це окупить величезні дивіденди».