Невгамовні діти влаштували батькам "незабутній" день. Фото курйозів

Життя з маленькими дітьми ніколи не буває нудним. Як тільки непосиди затихають на кілька хвилин – це зовсім не означає, що можна розслабитися, повідомляє Обозреватель.

У мережі батьки часто діляться кадрами "катастроф", ініціаторами яких стали їхні діти. Далі фото витівок невгамовних малюків, які не на жарт розлютили батьків.

Брат із сестрою чудово попрацювали над новим дизайном татового авто.

Малюки розважалися на дворі
Малята розмалювали капот татової машини. Джерело: Reddit/UserNameIsBack

Маленька бешкетниця розсипала корм для тварин по всій кімнаті.

Дівчинка зробила хаос в будинку
Дівчинка зробила хаос у хаті. Джерело: Reddit/8slipknot8

Іграшка слайм прилипнула до волосся дівчини, після чого іграшку неможливо було віддерти.

Дівчинка приліпила слайм на волосся
Дівчинка приліпила слайм до волосся. Джерело: Reddit/the-artful-bodger

Якщо діти замовкли хоч на кілька хвилин, – потрібно обов'язково перевірити, чи все гаразд.

Сестри розважалися в іншій кімнаті
Сестри розважалися в іншій кімнаті, доки мама не бачила. Джерело: Twitter/OmoKiikan

Маля вилізло на верхню полицю на складі побутової техніки.

Малюк виліз на склад
Маля влаштувало небезпечні ігри на складі. Джерело: Reddit/AwaitingCombat

Хуліганка залізла у цебро з білою фарбою.

Дівчинка залізла у відро з фарбою
Дівчинка залізла у відро з фарбою. Джерело: Reddit/AyrtonTV

Хлопчик вирішив стати негриням і обмазався чорною фарбою.

Малюк вимазався у чаорну суміш
Малюк вимазався в чорній суміші. Джерело: Twitter/XplodingUnicorn


Малюк за кілька секунд після заливання тротуару пробіг по свіжому бетону.

Малюка на будівництві краще тримати на руках
Малюка на будівництві краще не залишати без нагляду ні на секунду. Джерело: Reddit/kansa04

Діти зробили собі "модну" зачіску за допомогою машинки для стрижки.

Сини вирішили погратися у стилістів
Хлопчики пограли у стилістів. Джерело: Reddit/passingglans

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