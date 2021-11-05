У депутатів Київради почали перевіряти COVID-документи

У Київській міській раді від депутатів на вході до будівлі тепер вимагають сертифікат про вакцинацію від коронавірусу чи свіжий негативний ПЛР-тест, чи довідку про одужання від хвороби, повідомляє Корреспондент.

Про це йдеться на Офіційному сайті Віталія Кличка. Він наголосив, що такі заходи почали діяти в установі з 4 листопада.

"Без перелічених документів потрапити до сесійної зали буде неможливо" , - сказав Кличко під час засідання Київради.

Суворі обмежувальні заходи Кличко пояснив перебуванням Києва у червоній карантинній зоні.