У депутатів Київради почали перевіряти COVID-документи

У депутатів Київради почали перевіряти COVID-документи

У Київській міській раді від депутатів на вході до будівлі тепер вимагають сертифікат про вакцинацію від коронавірусу чи свіжий негативний ПЛР-тест, чи довідку про одужання від хвороби, повідомляє Корреспондент.

Про це йдеться на Офіційному сайті Віталія Кличка. Він наголосив, що такі заходи почали діяти в установі з 4 листопада. 

"Без перелічених документів потрапити до сесійної зали буде неможливо", - сказав Кличко під час засідання Київради. 

Суворі обмежувальні заходи Кличко пояснив перебуванням Києва у червоній карантинній зоні. 

"Ми сьогодні проводимо засідання в умовах обмежень червоної зони. І маємо неухильно дотримуватися протиепідемічних правил, за якими живуть кияни. Правила єдині для всіх киян. І депутати Київради – не виняток", - сказав мер.

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