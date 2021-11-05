У депутатів Київради почали перевіряти COVID-документи
У Київській міській раді від депутатів на вході до будівлі тепер вимагають сертифікат про вакцинацію від коронавірусу чи свіжий негативний ПЛР-тест, чи довідку про одужання від хвороби, повідомляє Корреспондент.
Про це йдеться на Офіційному сайті Віталія Кличка. Він наголосив, що такі заходи почали діяти в установі з 4 листопада.
"Без перелічених документів потрапити до сесійної зали буде неможливо", - сказав Кличко під час засідання Київради.
Суворі обмежувальні заходи Кличко пояснив перебуванням Києва у червоній карантинній зоні.
"Ми сьогодні проводимо засідання в умовах обмежень червоної зони. І маємо неухильно дотримуватися протиепідемічних правил, за якими живуть кияни. Правила єдині для всіх киян. І депутати Київради – не виняток", - сказав мер.