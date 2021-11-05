Помічник Байдена у Глазго заразився на коронавірус

Помічник президента США Джо Байдена, який супроводжував його під час європейського турне, заразився коронавірусом, повідомляє Лента.Ру.

За матеріалами Bloomberg, результати тесту стали відомими до повернення американського лідера до Сполучених Штатів. Через побоювання подальшої передачі коронавірусу даний співробітник Білого дому, а також кілька людей з американської делегації залишилися в Глазго, де зараз проходить кліматичний саміт. Точна кількість осіб, які перебувають на карантині, не уточнюється.

Раніше повідомлялося, що секретна служба «евакуювала» Байдена із заходу на кліматичному саміті у Глазго, коли він готувався оголосити новий план щодо скорочення викидів метану. Американського лідера вивели з наради з міркувань безпеки, оскільки у переговорній зібралося дуже багато людей. Організатори саміту були змушені відкласти захід.