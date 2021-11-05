У Британії робот убив людину

У Гіпперхолмі, Велика Британія, був задавлений на смерть роботизованою рукою інженер з її технічного обслуговування. Трагедія сталася в приміщенні компанії Deco-Pak Limited 14 квітня 2017 року, проте тепер випадок набув широкого розголосу, повідомляє Корреспондент.

Видання Daily Mail уточнює, що наразі триває судовий процес, у якому фігурує компанія та її власник. Як розповіли в суді, 48-річний чоловік Ендрю Тібот намагався почистити датчик пакувальної машини, коли його придавило. Травми виявилися смертельними.

Прокурор Аллан Комптон повідомив, що Тібота знайшов його син. Медики потерпілому нічим не могли допомогти. Під час засідання з'ясувалося, що двох інших працівників підприємства також було травмовано цією ж роботизованою рукою. Один із них залишив фірму, назвавши умови праці небезпечними. На думку прокурора, компанія не дотримувалася основних функцій безпеки.

Під час засідання суду компанія Deco-Pak Limited відкинула звинувачення у ненавмисному вбивстві. Водночас керівник компанії, 64-річний Майкл Холл з Елланда визнав порушення безпеки.

Суд зараз визначив, що роботизована рука була потужним і небезпечним механізмом. Очікується, що судовий розгляд триватиме майже шість тижнів.