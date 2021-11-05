ЗСУ мають намір збільшити кількість "Байрактарів"
Вище військове керівництво Збройних сил змушене було застосувати Bayraktar після того, як російські найманці вбили та поранили кількох українських військових, а ОБСЄ та дипломатія не спрацювали, аби заспокоїти окупантів, повідомляє Укрiнформ.
Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала в ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1».
«Ми бачили, що йшов обстріл наших солдатів. Вони (російські окупаційні війська – ред.) порушили Мінські угоди, вони поставили причіпну артилерію, яка обстрілювала наші позиції, де загинув наш військовослужбовець і був поранений. Після того, як було сказано, що ОБСЄ не спрацювало, не спрацювала нота дипломатії, після цього Главком (головнокомандувач ЗСУ – ред.) прийняв рішення відповісти стрільбою з Bayraktar», - зазначив Шаптала.
Відповідаючи на питання чому українські військові не застосували артилерію, він відповів: «Артилерія – це якраз і було б порушення Мінських угод». Шаптала також відзначив, що російські окупаційні війська не лише почали артилерійський обстріл українських позицій, а й підтягнули свою артилерію на передній край.
«Вони порушили відстані, на які повинні були відвести свою артилерію, вони витягнули її знову на передній край», - повідомив Шаптала, додавши, що українські військові й надалі застосовуватимуть всю необхідну зброю у відповідь на обстріли бойовиків.
"Нам держава закупляє Bayraktar, в нас є вони на озброєнні. І на цьому не зупиняємося. Ми будемо їх нарощувати ще. Та ситуація, яку зараз обговорюють — правильно ми застосували Bayraktar, неправильно — це було рішення головнокомандувача", — зазначив начальник Генштабу.