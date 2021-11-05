ЗСУ мають намір збільшити кількість "Байрактарів"

ЗСУ мають намір збільшити кількість "Байрактарів"

Вище військове керівництво Збройних сил змушене було застосувати Bayraktar після того, як російські найманці вбили та поранили кількох українських військових, а ОБСЄ та дипломатія не спрацювали, аби заспокоїти окупантів, повідомляє Укрiнформ.

Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала в ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1».

«Ми бачили, що йшов обстріл наших солдатів. Вони (російські окупаційні війська – ред.) порушили Мінські угоди, вони поставили причіпну артилерію, яка обстрілювала наші позиції, де загинув наш військовослужбовець і був поранений. Після того, як було сказано, що ОБСЄ не спрацювало, не спрацювала нота дипломатії, після цього Главком (головнокомандувач ЗСУ – ред.) прийняв рішення відповісти стрільбою з Bayraktar», - зазначив Шаптала.

Відповідаючи на питання чому українські військові не застосували артилерію, він відповів: «Артилерія – це якраз і було б порушення Мінських угод». Шаптала також відзначив, що російські окупаційні війська не лише почали артилерійський обстріл українських позицій, а й підтягнули свою артилерію на передній край.

«Вони порушили відстані, на які повинні були відвести свою артилерію, вони витягнули її знову на передній край», - повідомив Шаптала, додавши, що українські військові й надалі застосовуватимуть всю необхідну зброю у відповідь на обстріли бойовиків.
"Нам держава закупляє Bayraktar, в нас є вони на озброєнні. І на цьому не зупиняємося. Ми будемо їх нарощувати ще. Та ситуація, яку зараз обговорюють — правильно ми застосували Bayraktar, неправильно — це було рішення головнокомандувача", — зазначив начальник Генштабу.

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