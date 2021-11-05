Канада анонсувала бустерну вакцинацію населення

Найбільша канадська провінція Онтаріо має намір протягом найближчих місяців щепити більшість населення бустерною дозою вакцини від COVID-19.﻿ Про це під час пресконференції у Торонто розповів головний санітарний лікар Онтаріо Кіеран Мур, повідомляє Укрiнформ.

За його словами, спершу на щеплення претендуватимуть найбільш вразливі групи населення. Так, вже цього тижня на третє щеплення зможуть записатися онтарійці, старші 70 років, медики, представники корінних народів, а також люди, які раніше отримали дві дози щеплення AstraZeneca.

Утім, вже на початку наступного року усі жителі провінції, старші 12 років, які отримали другу дозу не раніше, ніж пів року тому, зможуть записатися на третє щеплення.

В Онтаріо діють суворі обмеження для невакцинованих від COVID-19 людей, яким закрито вхід до більшості приміщень. На провінцію припадає понад третина загального населення Канади.