США стежать за активністю РФ біля кордону з Україною - ОБСЄ

Сполучені Штати обізнані з повідомленнями про незвичну військову активність Росії біля кордону з Україною та уважно спостерігають за розвитком ситуації в регіоні.﻿ Про це заявила в. о. заступника керівника місії США при ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє Укрінформ.

"Нам відомі публічні повідомлення про незвичну військову активність Росії поблизу України. Я не можу говорити про російські наміри, але ми, як завжди, уважно спостерігаємо за регіоном. І як ми чітко заявляли у минулому, будь-які ескалаційні або агресивні дії будуть викликати велике занепокоєння у Сполучених Штатів. Ми продовжуємо підтримувати деескалацію в регіоні та дипломатичне врегулювання конфлікту на сході України" , - заявила вона.

Американська дипломатка нагадала, що російська агресія в Україні, яка триває вже восьмий рік, забрала вже понад 13 тис. життів, десятки тисяч людей отримали поранення, ще близько 1,6 млн осіб стали внутрішньо переміщеними особами.