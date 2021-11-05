Toyota похвалилася рекордними продажами

Японська автомобілебудівна компанія Toyota повідомила про рекордний продаж і чистий прибуток у першій половині поточного фінансового року, повідомляє Укрiнформ.

Продажі були сприятливими у Північній Америці, де попит стрімко відновлюється через ослаблення пандемії.

Toyota заявила, що сума продажів усієї групи в період з квітня по вересень становила близько 135 млрд доларів. Чистий прибуток зріс на 142% до 13 млрд доларів.

Компанія була змушена скоротити випуск своєї продукції з серпня через коронавірусні локдауни в Південно-Східній Азії. Однак їй вдалося мінімізувати вплив пандемії шляхом покращення постачання напівпровідників та інших комплектуючих.

Автомобілебудівна компанія підвищила свій прогноз чистого прибутку для фінансового року, який закінчується в березні, з 20 млрд до 21,8 млрд доларів.