Курс валют НБУ на 5 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 5 листопада 2021 року
Курс долара у порівнянні з 4 листопада впав на 5 коп. до 26.19 за 1 долар.
Курс євро впав на 8 коп. до 30.28 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 3 коп. до 3.67 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 35 коп. до 35.46 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка впав на 5 коп. до 28.69 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 6.58 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|26,190 000
|EUR
|Євро
|30.284 800
|RUB
|Рубль
|0.367 050
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35,460 000
|CHF
|Швейцарський франк
|28.691 900
|PLN
|Польський злотий
|6.580 400