Курс валют НБУ на 5 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 5 листопада 2021 року

Курс долара у порівнянні з 4 листопада впав на 5 коп. до 26.19 за 1 долар.

Курс євро впав на 8 коп. до 30.28 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 3 коп. до 3.67 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 35 коп. до 35.46 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 5 коп. до 28.69 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 6.58 за 1 польський злотий.