Рецепт сирника-пирога: корисний сніданок за мінімум часу

Сирники бувають традиційними, бувають із зеленню та додаванням твердого сиру, а бувають сирники-пироги, повідомляє Сьогодні.

Це означає, що ви отримаєте великий сирник, яким наїсться вся родина, а про економію часу з ранку говорити буде зайвим. Автор рецепта – Альона Митрофанова – пропонує взяти родзинки або сухофрукти, щоби покращити смак цього гігантського сирника.

Сирник-пиріг

Інгредієнти:

300 г сиру;

2 яйця;

по 150 г борошна, цукру;

1 ч. л. розпушувача;

2 ст. л олії;

ванілін або цедра лимона, щіпка солі, жменя родзинок.

Як приготувати: