Рецепт сирника-пирога: корисний сніданок за мінімум часу
Сирники бувають традиційними, бувають із зеленню та додаванням твердого сиру, а бувають сирники-пироги, повідомляє Сьогодні.
Це означає, що ви отримаєте великий сирник, яким наїсться вся родина, а про економію часу з ранку говорити буде зайвим. Автор рецепта – Альона Митрофанова – пропонує взяти родзинки або сухофрукти, щоби покращити смак цього гігантського сирника.
Сирник-пиріг
Інгредієнти:
- 300 г сиру;
- 2 яйця;
- по 150 г борошна, цукру;
- 1 ч. л. розпушувача;
- 2 ст. л олії;
- ванілін або цедра лимона, щіпка солі, жменя родзинок.
Як приготувати:
- Родзинки замочити в гарячій воді.
- Сир перетерти або перебити блендером до однорідності. Вбити яйця, додати сіль, цукор, ванілін.
- Просіяти до сиру борошно з розпушувачем. Перемішати. Додати обсушені родзинки та олію.
- Викласти на сковороду та розрівняти.
- Смажити до рум'яної скоринки з обох боків.