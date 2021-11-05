Рецепт сирника-пирога: корисний сніданок за мінімум часу

Рецепт сирника-пирога: корисний сніданок за мінімум часу
Фото: Алена Митрофанова/segodnya.ua

Сирники бувають традиційними, бувають із зеленню та додаванням твердого сиру, а бувають сирники-пироги, повідомляє Сьогодні.

Це означає, що ви отримаєте великий сирник, яким наїсться вся родина, а про економію часу з ранку говорити буде зайвим. Автор рецепта – Альона Митрофанова – пропонує взяти родзинки або сухофрукти, щоби покращити смак цього гігантського сирника.

Сирник-пиріг

Інгредієнти:

  • 300 г сиру;
  • 2 яйця;
  • по 150 г борошна, цукру;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • 2 ст. л олії;
  • ванілін або цедра лимона, щіпка солі, жменя родзинок.

Як приготувати:

  1. Родзинки замочити в гарячій воді.
  2. Сир перетерти або перебити блендером до однорідності. Вбити яйця, додати сіль, цукор, ванілін.
  3. Просіяти до сиру борошно з розпушувачем. Перемішати. Додати обсушені родзинки та олію.
  4. Викласти на сковороду та розрівняти.
  5. Смажити до рум'яної скоринки з обох боків.

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