Аваков розповів про свій посткоповідний стан
Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що після перенесеного COVID-19 почувається добре. Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Добре себе почуваю. Не так добре, як у юності, але добре почуваюся" , - повідомив Аваков.
Він зазначив, що хвороба протікала легко через те, що він прищепився від коронавірусу.
"Пару днів було неприємно, температура, але загалом – все добре", – додав колишній глава Міністерства внутрішніх справ України.