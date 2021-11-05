Аваков розповів про свій посткоповідний стан

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що після перенесеного COVID-19 почувається добре. Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Добре себе почуваю. Не так добре, як у юності, але добре почуваюся" , - повідомив Аваков.

Він зазначив, що хвороба протікала легко через те, що він прищепився від коронавірусу.