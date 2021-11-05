Основні правила: як вибрати корисний йогурт

Хто не любить перекусити смачненьким йогуртом, або випити склянку перед сном? Фруктові, ягідні, з цукром та без і всі однаково корисні. Та чи так це насправді та чи всі йогурти є такими якісними, як про це пишуть на етикетці – варто розібратись та розвіювати міфи, повідомляє Обозреватель.

Нутриціолог Богдана Тарасюк поділилася основними правилами, якими варто керуватися при виборі йогурту. Опубліковано в Instagram.

Термін придатності

Ну бо куди ж без нього? В ідеалі він повинен бути від 5-7 до 10 діб.

Термін придатності йогурту має бути від 5 до 10 діб

Живі та активні культури

Саме таку відмітку шукайте на упаковці. А якщо така відсутня, то і про користь тут говорити нічого.

Вміст цукру

В натуральному/класичному йогурті не повинно бути цукру. Чого не скажеш про йогурти з наповнювачами – цукор там на першому місці. Якщо ж хочеться додати трохи солодкого смаку, то можна урізноманітнити продукт фруктами чи ягодами.

Натуральний йогурт не повинен містити у собі цукор

Калорійність

Натуральний корисний йогурт має не більше 70 ккал на 100 г. Якщо раптом натрапили на псевдонатуральний з вищою калорійністю, то добре придивіться та пошукайте ще "добрива" та "наповнювачі".

Експертка також відмічає, що практично всі йогурти містять у собі крохмаль і якщо ви надто прискіпливі у цьому плані, то порада – уникайте таких продуктів. Хоча виробники дуже часто і не згадують про крохмаль через малу кількість, але його наявність легко перевірити. Додайте декілька крапель йоду – якщо в йогурті є крохмаль, то продукт змінить колір на синій чи зелений. Також крохмаль може бути під маркуванням Е1422. При цьому нічого страшного у крохмалі немає – завдяки йому консистенція є більш приємною.

У всіх йогуртах є крохмаль та агар-агар, але на якість вони не впливають

Так само, якщо бачите у складі агар-агар – не боятися, на натуральність він не впливає. Те саме стосується пектину та каррагінану.﻿ Глюкоза, декстроза, мальтодекстрин і все щось подібне – це прості цукри.