Топ 10 локацій популярного українського курорту, які варто побачити в будь-який сезон

Але сьогодні, щоб помилуватися красивими морськими пейзажами і курортними пам'ятками, а також побачити райони з історичною цінністю, не обов'язково кудись їхати: за допомогою сучасних технологій можна перенестися на курорт, не встаючи з дивана, пише Travel, РБК-Україна.

Для тих, хто любить Бердянськ та Азовське море, ми підготували ТОП-10 цікавих локацій в цьому курортному місті, за якими можна спостерігати онлайн в режимі реального часу.

№1 – Приморська площа та інсталяція "Я люблю Бердянськ"

Серце Бердянська – Приморська площа – без перебільшення найбільш відвідуване місце на курорті, яке люблять як городяни, так і туристи. Локація розташована біля центрального пляжу і морського порту, тому тут майже цілодобово кипить життя.

Фото: Інсталяція

Одним з популярних місць на площі є невеликий сквер з лавками для відпочинку, тінистий вдень і добре освітлений ввечері.

Інсталяція "Я Бердянськ" в центрі скверу – ще одна відома Бердянська локація для фотосесій, набагато більш приваблива для туристів, ніж стоявший тут до 2019 року пам'ятник Леніну.

№2 – ротонда або альтанка "Бердянськ"

Немов нависає над водою Біла ротонда з золотим куполом і написом "Бердянськ" – найромантичніше місце цього курорту. Тут влаштовують весільні фотосесії і призначають побачення, сюди приходять помилуватися мальовничими морськими заходами і ранковою Бердянською затокою.

Фото: Ротонда "Бердянськ (надане НМП "Бердянськ")

Примітно, що спочатку її проектували з виключно практичною метою – приховати зливове водовідведення.

№3 – верхній Бердянський маяк

Одна з головних історичних пам'яток Бердянська, верхній Бердянський маяк єдина в двох особах. Червоно-біла маякова вежа висотою більше 30 метрів, яка вказує суднам шлях в порт в акваторії затоки, була побудована в післявоєнні роки і донині використовується за прямим призначенням.

Фото: Верхній Бердянський маяк (надане НМП "Бердянськ")

Веб-камера з видом на верхній маяк встановлена в мікрорайоні АЗМОЛ і показує панораму західної частини міста на тлі Бердянської затоки. Нижче маяка видно один з найстаріших міських районів - Ліски; також в об'єктив камери потрапляють оглядовий майданчик біля маяка, Вірменський хачкар у вигляді кам'яної стели з висіченим на ній хрестом і розташований ближче до західної околиці Бердянська мікрорайон АКЗ.

№4 – морський порт Бердянська

Бердянський морський торговельний порт – це сучасний портовий комплекс і єдиний діючий морський транспортний вузол Запорізької області. До складу Бердянського торгового порту входять зовнішній і внутрішній рейди, 20-кілометровий прохідний канал в затоці і 9 вантажних причалів з більш ніж 30 поворотними кранами.

Фото: Порт у Бердянську

№5 – площа Єдності

Площа Єдності, раніше відома як Площа першої Бердянської ради, знаходиться в самому центрі міста, поруч з будівлею виконкому, готелем "Бердянськ" і місцевим Палацом культури ім. Т. Г. Шевченка.

Фото: Площа Єдності розташована в самому центрі міста (надано НМП"Бердянськ")

Ця частина курорту відноситься до адміністративно-ділового центру Бердянська, тому на алеях скверу завжди неквапливо прогулюються або поспішають у своїх справах люди. А безперервна цілорічна трансляція дозволяє на власні очі спостерігати сезонні зміни в зовнішньому вигляді міста і рух в його найжвавішій частині.

№6 – сквер Пушкіна

Сквер Пушкіна з пам'ятником відомому поетові – ще один зелений куточок в історичному центрі Бердянська, який отримав окрасу у вигляді великого фонтану після реконструкції в 2000 році.

Сам сквер був закладений у 20-х роках минулого століття на місці рибного ринку і двох великих рибних магазинів. Його перша назва – Піонерський – ніякого зв'язку з історичними подіями не мала, зате успішно стирала пам'ять про недавнє минуле цієї частини міста. У 1973 році сюди перемістили скульптуру А.С. Пушкіна, яка до цього стояла в Центральному парку П. Шмідта, а сквер перейменували, тепер цілком обгрунтовано, на честь поета.

Фото: Сквер Пушкіна в Бердянську створили ще у 20-х роках минулого століття (надане НМП "Бердянськ")

№7 – "Третій пляж"

Розташований в мікрорайоні Слобідка третій пляж заслужено вважається одним з найкращих серед пляжних локацій в межах міської забудови. Тут пологий вхід у воду, широка смуга піску, сам район досить віддалений від території порту і ділового центру, але при цьому знаходиться досить близько до основної міської інфраструктури. Як і інші пляжні зони Бердянська, третій пляж безкоштовний для відвідування, обладнаний тіньовими навісами, кабінками для переодягання і пунктами прокату шезлонгів.

Фото: Третій пляж в мікрорайоні Слобідка (надане НМП "Бердянськ")

№8 – Бердянська Затока

Неглибока, тепла і майже завжди спокійна Бердянська Затока зобов'язана своїй появі в північно-східній частині Азовського моря двом косам – Обіточній, яка утворює Західне узбережжя водойми, і Бердянській, яка є його східним берегом. Сам Бердянськ лежить у вершині затоки, тому велика частина міських пляжів виходять саме до нього.

Фото: У зимовий час Бердянська Затока покрита льодом, танучи й замерзаючи кілька разів (надано НМП"Бердянськ")

З боку Бердянської коси знаходяться заповідні острів Малий Дзендзик, ближче до її основи, і півострів великий Дзендзик, практично біля оголовка. Крім самого Бердянська, на березі водойми лежить місто Приморськ і кілька невеликих населених пунктів.

У будь-який час року за допомогою веб-камер можна милуватися панорамою затоки, особливо вражаючою на заході сонця, коли водна гладь забарвлена згасаючими променями сонця.

Фото: Бердянська коса (надане НМП "Бердянськ")

№9 – пляжі Бердянської коси

Кращі пляжні локації курорту знаходяться, безумовно, на Бердянській косі. Все її східне узбережжя являє собою смугу безкоштовних просторих пляжів, покритих дрібним і чистим піском з невеликою домішкою черепашки.

Фото: Тут усамітнення та тиша панують цілий рік (надано НМП"Бердянськ")

№10 – колесо огляду

Популярний атракціон, який є в більшості міст, в Бердянську ще й є одним з найбільших серед собі подібних в Україні. Вище 50-метрового колеса огляду "Міраж" на курорті тільки 100-метрова споруда телевежі, тому з його верхньої точки все місто видно як на долоні.

Колесо встановлено поруч з Приморською площею, але помітне з різних районів міста. 36 кабінок, в кожній з яких може прокатати відразу 6 осіб, особливо ефектно виглядають ввечері у вогнях різнобарвного підсвічування. Не менш захоплюючий вид відкривається з самих кабінок – на вечірнє місто, косу, набережну, порт і затоку.