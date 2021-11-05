Що очікується на валютному ринку у п'ятницю

У четвер продажі валюти державною компанією «Укренерго», яка напередодні успішно розмістила євробонди на Лондонській фондовій біржі на суму 825 млн доларів, ще більше збільшили дисбаланс між попитом і пропозицією на міжбанківському валютному ринку .

Національному банку довелося поставити своєрідний рекорд і провести чотири інтервенції щодо купівлі валюти поспіль, щоб утримати долар від обвалу. Але навіть незважаючи на жорстке втручання Нацбанку, безготівковий долар лише 1 копійку не дійшов до свого річного мінімуму. Регулятор за одну торгову сесію поповнив свої золотовалютні запаси щонайменше на 140 млн доларів, а ринок отримав недвозначний меседж: курс опустився в зону жорсткого регулювання Нацбанку, і чекати, що він продовжить падати так само сильно, як раніше, не варто. Чи це так, ми дізнаємося вже сьогодні.

Відкриття торгів п'ятниці очікується на рівні 26,15/26,22 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва у четвер знизилася одразу на 9 копійок: зранку його продавали по 26,31-26,32 гривні, а ввечері – по 26,22-26,23 гривень. Сьогодні вранці продаж стартує із 26,21-26,22 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Найменше гальмування зниження курсу безготівкового долара буде сприйняте готівковим ринком як сигнал до зростання, і тоді цінники знову почнуть переписувати у бік підвищення.

Євро на ринку FOREX у четвер впав до позначки 1,1528 на тлі загального зміцнення долара після засідання Комітету з відкритих ринків (FOMC) ФРС США, яке відбулося в середу ввечері, на якому було оголошено про початок скорочення програми стимулювання американської економіки. Вранці п'ятниці він торгується у вузькому діапазоні 1,1539-1,1555 доларів. Готівковий євро подешевшав на 10 копійок: вранці його продавали по 30,38-30,40 гривень, а в обід – вже по 30,28-30,30 гривень. До вечора у столиці почали з'являтись пропозиції євровалюти по 30,25 гривень, але їх було небагато, і за такою ціною євро швидко розбирали. Сьогодні вранці готівковий євро продаватимуть по 30,25-30,30 гривень. О 15:30 очікується публікація важливих даних із зайнятості в США, від яких багато залежатиме. Можливі різкі коливання ціни євро у другій половині дня п'ятниці.

Російський рубль у четвер виріс до американського долара з 71,90 до 71,24 рубля за долар, а вранці у п'ятницю знову впав до 71,80 рубля за долар. Різкі коливання курсу російської валюти викликані вихідними у Росії: там святкують День єдності. Готівковий рубль у столиці вчора подешевшав ще на 1 копійку, до 3,67-3,69 гривень за 10 рублів. Сьогодні його продаватимуть по 3,65-3,68 гривень за 10 рублів.