Лікар Комаровський розповів, чи є загроза поліомієліту для дітей в Україні

Після випадку, коли минулого місяця не вакцинований малюк із Рівненської області захворів на поліомієліт і залишився паралізованим, батьків хвилює питання – яка насправді ситуація з даною інфекційною хворобою в Україні, повідомляє Сьогодні.

Кандидат медичних наук та найвідоміший лікар України Євген Комаровський розповів, як захистити дітей від поліомієліту

Справді, в країні є підтверджені випадки захворюваності на поліомієліт серед дітей, – каже лікар Комаровський, – батьки переживають і запитують, чи справді під загрозою всі діти віком до 5 років. Але якщо ваша дитина вакцинована проти поліомієліту, то жодної загрози для неї немає.

Нагадаємо, що МОЗ України закликало всіх батьків, чиї діти не щеплені проти поліомієліту, надолужити щеплення. У жовтні 2021 року поліомієліт став причиною паралічу у невакцинованої півторарічної дитини на Рівненщині. У сім'ї, де виховуються 10 дітей, семеро з них захворіли на поліомієліт. Батьки свідомо відмовлялися від обов'язкових щеплень із релігійних міркувань.

Євген Комаровський зазначив, що взагалі в Україні велика проблема – це куплені документи про вакцинацію дітей, і не лише від поліомієліту. Тенденції купувати довідки з'явилися ще 20 років тому, на жаль, батьки продовжують так чинити досі. Так, лікарі отримували копійки та намагалися заробити на чому могли. Але це не захистить ваших дітей.