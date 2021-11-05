Усунення і не лише: що загрожує Леросу за середній палець президенту

Народний депутат України Гео Лерос під час виступу у Верховній Раді показав непристойний жест президенту Володимиру Зеленському. Наразі регламентний комітет має дати оцінку діям нардепа, повідомляє Сьогодні.

У четвер, 4 листопада, Гео Лерос, виступаючи на трибуні, звернувся до президента України Володимира Зеленського, який у Раді представив кандидатуру Олексія Резнікова на посаду міністра оборони.

"Ви можете скільки завгодно цькувати на мене свої правоохоронні органи, клепати справу, але я не боюся говорити правду. Ви – головний зрадник в Україні" , – сказав нардеп.

Зеленський ніяк не відреагував на слова нардепа, а речник парламенту Руслан Стефанчук попросив вимкнути мікрофон. Йдучи з трибуни, Лерос показав Зеленському середній палець.

Після інциденту депутат від фракції "Слуга народу" Марія Мезенцева звернулася до регламентного комітету, щоб той оцінив дії Лероса.

Як нардепа покарає Рада

Перший віцеспікер Олександр Корнієнко передбачає, що регламентний комітет ВРУ оперативно розгляне звернення фракції "СН" та ухвалить рішення. Однак, згідно з регламентом Ради, максимальне покарання, яке загрожує Леросу, – дисциплінарний захід у вигляді відсторонення від п'яти пленарних засідань. Про це журналістам розповів Корнієнко.

"За таке ми не можемо позбавляти зарплати або забирати мандат" , – додав віцеспікер.

Від дрібного хуліганства до держзради

Водночас адвокат Іван Ліберман, що, окрім дисциплінарного стягнення, Гео Леросу може загрожувати адміністративна та навіть кримінальна відповідальність. А якщо справа дійде до суду, нардеп має всі шанси отримати реальний тюремний строк і виплатити чималу суму президенту.

На думку юриста, вчинене депутатом правопорушення має на увазі кілька рівнів відповідальності. Як мінімум, Гео Лероса можна притягнути за ст.173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. "Дрібне хуліганство". Це штраф від 51 до 119 грн або громадські роботи строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи строк від 1 до 2 місяців, або арешт – до 15 діб. Але також таку поведінку депутатами можна розцінювати найрізноманітнішими статтями КУпАП чи ККУ. Теоретично так можна дійти і найтяжчих злочинів.

"Однак поведінку нардепа можна розглядати і за серйознішою статтею Кримінального кодексу. Показавши "фак" президенту, Гео Лерос публічно продемонстрував, що він "послав" не лише особисто Зеленського, а й главу держави разом із його громадянами, а отже, усю країну. Це можна розцінювати як посягання на верховенство державної влади, яка є ознакою суверенітету держави. А діяння, навмисне вчинене громадянином України на шкоду суверенітету, – Державна зрада. Стаття 111 Кримінального кодексу – позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна або без такої" , – говорить Ліберман.

Мільйон гривень компенсації

Крім того, за словами адвоката, Володимир Зеленський, як фізична особа, може подати до суду позов про захист честі та гідності та стягнути круглу суму. Як приклад, адвокат називає один мільйон гривень моральної компенсації від фізичної особи Гео Лероса.

Зазначимо, що у заяві до суду збиралася б "солідна" доказова база. Подібна поведінка Лероса – не перша публічна образа Володимира Зеленського.