Епохальній українській маршрутці виповнилося 22 роки
4 листопада 1999 року з воріт складального цеху Черкаського авторемонтного заводу вийшов перший серійний автобус «Богдан» А091, який згодом зайняв лідируючу позицію у своєму класі на українському ринку, повідомляє Автоцентр.
Розробку такої принципово нової для України машини було доручено ВАТ «Укравтобуспром», яке на той час було провідним НДІ саме з виробництва такої техніки. У конструкції автобуса було закладено сучасні технічні рішення, і він повністю відповідав європейським стандартам громадського транспорту.
«Богдан» А091 отримав несучий кузов оригінальної конструкції і за всіма статтями перевершував російський ПАЗ-3205, що заполонив наші дороги. Склопластикові передні та задні стінки кузова підвищували його стійкість до корозії. Була використана задня пневморесорна підвіска, яка забезпечувала підвищений комфорт.
На автобусі використовувався дизель відомого японського виробника ISUZU, що має ресурс до 600 тис. км. Були застосовані інші компоненти цієї фірми: трансмісія, провідні мости, підвіска і навіть щиток приладів і органи управління.
Це був автобус міського типу, завдовжки 7195 мм, розрахований на перевезення 50 пасажирів, місць для сидіння – 21. Двигун 145,5 к. с. забезпечував максимальну швидкість 90 км/год.
У 2000 році було випущено рівно 50 машин, 7 грудня 2001 виготовили 200-й автобус, а 13 травня 2003-го відзначили випуск вже 1000-го екземпляра.
Виробництво автобусів зростало з кожним роком. А лише у 1999 – 2005 роках. було випущено 2389 міських автобусів "Богдан" А091. А в 2001 – 2004 роках. до них додалося ще 104 міжміських машин А091.1 та 15 медичних шасі А091С. Крім того, у 2002 – 2004 роках. було випущено перших п'ять шкільних автобусів А091.3