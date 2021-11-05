Епохальній українській маршрутці виповнилося 22 роки

4 листопада 1999 року з воріт складального цеху Черкаського авторемонтного заводу вийшов перший серійний автобус «Богдан» А091, який згодом зайняв лідируючу позицію у своєму класі на українському ринку, повідомляє Автоцентр.

Розробку такої принципово нової для України машини було доручено ВАТ «Укравтобуспром», яке на той час було провідним НДІ саме з виробництва такої техніки. У конструкції автобуса було закладено сучасні технічні рішення, і він повністю відповідав європейським стандартам громадського транспорту.

Досвідчений Богдан А091 з'явився ще 1998 року. Зовні ця машина відрізнялася відсутністю водійських дверей.

«Богдан» А091 отримав несучий кузов оригінальної конструкції і за всіма статтями перевершував російський ПАЗ-3205, що заполонив наші дороги. Склопластикові передні та задні стінки кузова підвищували його стійкість до корозії. Була використана задня пневморесорна підвіска, яка забезпечувала підвищений комфорт.

Богдан А091 на вулицях Києва

На автобусі використовувався дизель відомого японського виробника ISUZU, що має ресурс до 600 тис. км. Були застосовані інші компоненти цієї фірми: трансмісія, провідні мости, підвіска і навіть щиток приладів і органи управління.

Презентація 200-го автобуса

Це був автобус міського типу, завдовжки 7195 мм, розрахований на перевезення 50 пасажирів, місць для сидіння – 21. Двигун 145,5 к. с. забезпечував максимальну швидкість 90 км/год.

Перший шкільний автобус Богдан А091.3

У 2000 році було випущено рівно 50 машин, 7 грудня 2001 виготовили 200-й автобус, а 13 травня 2003-го відзначили випуск вже 1000-го екземпляра.

Ювілейний, 1000 автобус показали на SIA 2003 у Києві.

Виробництво автобусів зростало з кожним роком. А лише у 1999 – 2005 роках. було випущено 2389 міських автобусів "Богдан" А091. А в 2001 – 2004 роках. до них додалося ще 104 міжміських машин А091.1 та 15 медичних шасі А091С. Крім того, у 2002 – 2004 роках. було випущено перших п'ять шкільних автобусів А091.3

Міжміський "Богдан" А091.1

Туристичний Богдан "А091.2"

Богдан А091С – кабінет рентгенодіагностичний пересувний “ІНДІАРС-П”, розробка ПО “Квант” (Харків)