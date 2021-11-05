Епохальній українській маршрутці виповнилося 22 роки

Епохальній українській маршрутці виповнилося 22 роки
Фото: Wikipedia

4 листопада 1999 року з воріт складального цеху Черкаського авторемонтного заводу вийшов перший серійний автобус «Богдан» А091, який згодом зайняв лідируючу позицію у своєму класі на українському ринку, повідомляє Автоцентр.

Розробку такої принципово нової для України машини було доручено ВАТ «Укравтобуспром», яке на той час було провідним НДІ саме з виробництва такої техніки. У конструкції автобуса було закладено сучасні технічні рішення, і він повністю відповідав європейським стандартам громадського транспорту.

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Досвідчений Богдан А091 з'явився ще 1998 року. Зовні ця машина відрізнялася відсутністю водійських дверей.

«Богдан» А091 отримав несучий кузов оригінальної конструкції і за всіма статтями перевершував російський ПАЗ-3205, що заполонив наші дороги. Склопластикові передні та задні стінки кузова підвищували його стійкість до корозії. Була використана задня пневморесорна підвіска, яка забезпечувала підвищений комфорт.

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Богдан А091 на вулицях Києва

На автобусі використовувався дизель відомого японського виробника ISUZU, що має ресурс до 600 тис. км. Були застосовані інші компоненти цієї фірми: трансмісія, провідні мости, підвіска і навіть щиток приладів і органи управління.

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Презентація 200-го автобуса

Це був автобус міського типу, завдовжки 7195 мм, розрахований на перевезення 50 пасажирів, місць для сидіння – 21. Двигун 145,5 к. с. забезпечував максимальну швидкість 90 км/год.

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Перший шкільний автобус Богдан А091.3

У 2000 році було випущено рівно 50 машин, 7 грудня 2001 виготовили 200-й автобус, а 13 травня 2003-го відзначили випуск вже 1000-го екземпляра.

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Ювілейний, 1000 автобус показали на SIA 2003 у Києві.

Виробництво автобусів зростало з кожним роком. А лише у 1999 – 2005 роках. було випущено 2389 міських автобусів "Богдан" А091. А в 2001 – 2004 роках. до них додалося ще 104 міжміських машин А091.1 та 15 медичних шасі А091С. Крім того, у 2002 – 2004 роках. було випущено перших п'ять шкільних автобусів А091.3

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Міжміський "Богдан" А091.1

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Туристичний Богдан "А091.2"

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Богдан А091С – кабінет рентгенодіагностичний пересувний “ІНДІАРС-П”, розробка ПО “Квант” (Харків)

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Богдан А091 на службі у міліції

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