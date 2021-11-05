В Україні зафіксували північне сяйво

В Україні зафіксували полярне сяйво. Його навіть встиг сфотографувати метеоаматор Андрій Гаврилюк, повідомляє УНІАН.

Як повідомляється, полярне сяйво спостерігалося в ніч на 4 листопада близько опівночі у місті Ківерці, що у Волинській області.

"Спостерігав північне сяйво сьогодні вночі на 50 широті в Ківерцях, Волинська область о 00:10 за місцевим часом!.. Фотографічно спостерігалося хвилин 10-15, як червоне свічення у північній частині неба, потім накрила шарувата хмарність та туман" , - наводить слова очевидця видання.

Північне сяйво над Ківерцями / фото Андрій Гаврилюк

Оскільки спалахи на Сонці є по суті потужними викидами радіації, доходячи до атмосфери Землі, вони підсилюють північне сяйво.