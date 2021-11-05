Заступник секретаря РНБО Демченко лобіював "Харківські угоди" – розслідування

Журналісти знайшли докази причетності ексзаступника голови МЗС України, а нині заступника секретаря РНБО Руслана Демченка до лобіювання "Харківських угод", справу про підписання яких розслідує СБУ за рішенням РНБО, повідомляє Радіо Свобода.

У розслідуванні "Схем" йдеться, що за день до голосування за "Харківські угоди" в парламенті відбулося непублічне засідання Комітету з питань національної безпеки і оборони ВРУ. На цьому засіданні тодішній заступник голови Міністерства закордонних справ переконував депутатів, що ці угоди є вигідними для України і тому депутати мають за них проголосувати. Про це йдеться у стенограмі засідання, яку розшукали журналісти.

Його аргументи: "Харківські угоди" – це неминучість. Перевага – дешевший російський газ.

"Що вдалося досягти, зокрема під час переговорного процесу? Досягти прийнятної ціни на поставки Російською Федерацією газу в Україну на поточний рік з метою завершення формування Державного бюджету України за 2010 рік. Україна отримала можливість закласти основи для стабільного економічного розвитку протягом найближчого десятиліття [...]

В умовах суттєвого подовження терміну перебування Чорноморського флоту українська сторона отримує вагому підставу активізувати діалог з Російською Федерацією щодо уточнення умов перебування флоту" , – казав на засіданні комітету тоді Руслан Демченко.

Слухачами і тими, хто підтримав Руслана Демченка та ідею розгляду у Раді "Харківських угод", були тодішні народні депутати Анатолій Кінах та Сергій Гриневецький.

Анатолий Кинах, Сергей Гриневецкий и Руслан Демченко / Фото: "Схемы" (RFE/RL)

Через 9 років Володимир Зеленський прийде до влади. І призначить усіх трьох на різні державні посади. Причому, декого в обхід закону про люстрацію.

Сьогодні Руслан Демченко – перший заступник секретаря РНБО. Його керівник Олексій Данілов в етерах телеканалів публічно ставить запитання до суспільства – чому країну 11 років тому продали за сто доларів знижки? А РНБО звернулося до СБУ, щоб спецслужба розслідувала справу про підписання "Харківських угод".

Оскільки Демченко перебував на високій посаді за часів Януковича, то підпадав під дію закону про очищення влади (люстрацію). Його прізвище навіть було опубліковане серед люстрованих на сайті Міністерства юстиції, але пізніше воно зникло з переліку.

Прізвище Демченка, як і інших високопосадовців часів Януковича, із сайту Міністерства юстиції прибрали через скарги громадян, пояснили у самому Мін’юсті.

Сергій Гриневецький, який бувши депутатом підтримав "Харківські угоди", вже за часів Зеленського претендував на посаду голови Одеської ОДА. Та спершу йому в призначенні відмовили, адже він був першим секретарем Роздільнянського районного комітету Компартії України у 1990-1991 роках. Та пізніше його все ж призначили на посаду голови ОДА, і лише за два тижні після призначення суд визнає, що Гриневецький не підпадає під дію закону про люстрацію.

Ще один ексдепутат, який у 2010 році підтримав голосування за "Харківські угоди" в парламенті, Анатолій Кінах за Зеленського отримав посаду голови національної тристоронньої соціально-економічної ради. Причому Кінах сам просив Зеленського призначити його на цю посаду.

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