Єрмак презентував новий канал про діяльність влади

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак презентував інформаційний бюлетень OPEN Digest, який стане новим каналом для повідомлення інформації про діяльність Володимира Зеленського та української влади. Про це, посилаючись на прес-службу президента, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це – нова платформа, новий канал комунікації. Як казав Сократ, заговори, щоб я тебе побачив. Цей вислів дуже актуальний, тому що ми відчуваємо, що сьогодні світ недостатньо поінформований про те, що відбувається в Україні, як працює команда президента", – зазначив Єрмак під час онлайн-презентації дайджесту.

За його словами, в Україні проводяться безпрецедентні реформи, незважаючи на протистояння російським найманцям, що триває восьмий рік, за повернення своїх територій.

Єрмак зазначив, що OPEN Digest спрямований насамперед на інформування працівників дипломатичних місій, української громади в інших країнах, журналістів, міжнародних партнерів. У той же час, на розсилку можуть передплатити всі охочі.

Як зазначається, бюлетень міститиме інформацію про головні події, повідомлятиме про важливі реформи, візити та зустрічі керівництва держави з міжнародними партнерами.

"Ми хотіли б сьогодні започаткувати цей проект і розставити всі крапки, щоб дійсно і в Україні, і за її межами чули правду", - сказав голова ВП.

Єрмак закликав українських дипломатів уважно переглядати OPEN Digest та надавати свої пропозиції щодо покращення комунікації як усередині України, так і зовні.

"Треба не мовчати. ​​Від кожного представника нашої країни за кордоном залежить, яке враження складається про Україну та про те, що відбувається", – наголосив він.

Також заступник керівника Офісу глави держави Андрій Сибіга наголосив, що отримання об'єктивних оперативних та професійних даних під час інформаційного суспільства має виняткове значення.

"У таких умовах OPEN Digest може виступати як першоджерелом корисної та об'єктивної інформації, так і важливим додатковим інформканалом", - переконаний він.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що дайджест є комунікаційним засобом у діяльності представників закордонних дипломатичних установ України.

"Потрібно, щоб цей дайджест виявився у кожного іноземного дипломата, представника державної служби країни акредитації або міжнародної організації, яка займається Україною, у кожного експерта країни вашої акредитації, який цікавиться Україною", - цитує прес-служба президента слова Кулеби.

Голова зовнішньополітичного відомства наголосив, що представники дипломатичних установ також мають активно популяризувати цей комунікаційний продукт у країні акредитації.