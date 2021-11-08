Зміцнить імунітет восени: простий і доступний натуральний пробіотик - інулін

Інулін (не плутати з інсуліном) - це одна з різновидів клітковини, входить до підгрупи фруктани. Інулін відносять до розчинної клітковини. Вона розчиняється у воді, утворюючи гелеподібну речовину, і піддається ферментуванню, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Це - їжа дня нашої кишкової мікрофлори (пребіотик). Пребіотики діють, як добрива, які стимулюють ріст "хороших" бактерій в кишечнику, розповіла нутриціолог Анна Макарова у своєму Instagram.

Чим корисний інулін

Розчинна клітковина (до якої і відноситься інулін) здатна знижувати рівень загального холестерину в крові за рахунок зниження рівня ліпопротеїнів низької щільності ("поганого" холестерину).

А ще вона хороша для контролю рівня цукру в крові. У людей з діабетом клітковина, особливо розчинна, може уповільнити швидкість всмоктування глюкози - і таким чином стримувати різкі скачки цукру в крові після їжі.

Крім того, інулін сприяє:

зміцненню імунітету,

зниженню рівня тригліцеридів (ТГ) в крові,

допомагає в боротьбі з запорами,

а також здатний покращувати засвоєння кальцію. Це опосередковано його пребіотичною дією.

Ці ефекти спостерігалися в умовах прийому інуліну в формі добавки. Корінь цикорію є основним джерелом інуліну у формі добавки. Щоб отримати інулін у формі добавки, корінь цикорію замочують в гарячій воді.

Увага: важливо знати, що при алергії на амброзію цикорій протипоказаний, оскільки вони з одного сімейства рослин. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

У яких натуральних продуктах є інулін

Необхідно отримувати інулін разом з іншими поживними речовинами - вітамінами і мінералами. Тому завжди рекомендую віддавати перевагу не добавкам, а цільним продуктам, в яких інулін міститься в природній формі.

До цих продуктів відносять спаржу, банани, часник, цибулю-порей, ріпчасту цибулю, артишоки, пшеницю, овес, соєві боби.

Цікаво, що завдяки кремоподібної консистенції, інулін можуть використовувати як замінник жиру в маргарині, заправках для салатів і навіть в йогуртах. Також його можуть використовувати для заміни частини борошна у випічці. Тому якщо в складі продукту ви побачите слово "інулін", не турбуйтеся. Це хороша штука.