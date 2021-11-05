Tesla відкриває доступ до своїх зарядів, але є умови

Tesla робить перший крок по допуску сторонніх електромобілів до своєї глобальної мережі швидких зарядних станцій, яка налічує 25 тисяч постів по всьому світу. Експеримент стартує в Нідерландах і якщо виявиться успішним, програма запрацює також на інших ринках, повідомляє РБК-Україна.

В ході першого етапу використання зарядних станцій Tesla всіма електромобілями, компанія зверне увагу на проблеми, пов'язані з перевантаженнями зарядних станцій. Якщо обладнання буде витримувати й власники Tesla не будуть простоювати у великих чергах, то компанія допустить до Supercharger електромобілі інших марок на всіх ринках.

Експеримент американського автовиробника почався в Нідерландах з тієї причини, що країна лідирує в Європі за кількістю зарядних станцій на душу населення. Тут налічуються майже 75 тисяч терміналів, а це майже третина зарядок від загальної кількості електрозарядок в ЄС.

Таким чином, навантаження на Supercharger в цій країні повинні бути найскромнішими. На думку Tesla, якщо вже й в Нідерландах обладнання не буде витримувати, то відкривати вільний доступ до зарядок зарядки в інших країнах буде не найкращою ідеєю.

Також користуватися зарядками в рамках пілотного проекту можуть лише ті власники електромобілів, які на законній підставі проживають в Нідерландах. Водіїв зобов'яжуть завантажити додаток для смартфонів, створити свій обліковий запис і вибрати зручний спосіб оплати.

Водіям "не-Tesla" також необхідно буде повідомити додатку, який саме зарядний кабель вони використовують.