Гурт KAZKA презентував новий альбом і анонсував масштабний тур США. Фото

Український поп-гурт KAZKA презентував новий альбом "KAZKA SVIT, Vol.1", в який увійшли як уже відомі сингли, так і нові композиції від виконавців. Одночасно з виходом треклиста музиканти оголосили про свій наймаштабніший тур, повідомляє Обозреватель.

Гурт виступить серією концертів у містах США вже в березні наступного року. А потім KAZKA повернеться до України і покаже своє шоу в усіх обласних центрах, повідомляє пресcлужба артистів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Кульмінацією найграндіознішого туру за всю історію кар'єри гурту стане концерт в києвському Палаці спорту, який запланований на 24 травня 2022 року. KAZKA виконає свої старі хіти, а також композиції з "KAZKA SVIT, Vol.1".

Гурт KAZKA анонсував грандіозний тур. Джерело: Пресслужба гурту KAZKA

Новий альбом виконавців складається з каверів, саундтреків та дуетів, які відрізняються за стилістикою та меседжами. Фронтвумен гурту Олександра Заріцька пояснила, що виконавці хотіли створити щось унікальне.

"Ми зробили те, що вже давно хотіли реалізувати, адже у світі, що так стрімко змінюється, не варто обмежувати себе якимось одним музичним форматом" , – розповіла вокалістка.

На прихильників KAZKA очікують саундтреки до мультсеріалу "KAZKA: Таємниця Чарголосу", "Моя улюблена Страшко", фільмів "Любов і блогери" і "Чорнобиль". А також чимало дуетів, зокрема пісня "Зірочка", записана в дуеті з Тіною Кароль, "Поруч", виконана із ALEKSEEV та "Не своя" – дует із ROXOLANA.

Гурт KAZKA зустрівся з журналістами. Джерело: Пресслужба гурту KAZKA