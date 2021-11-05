Призначення Резнікова не сподобалося Росії та "ДНР"

Призначення Олексія Резнікова міністром оборони України викликало неадекватну реакцію в Росії. Зокрема, постпред РФ Олександр Лукашевич попередив ОБСЄ про "наслідки", пов'язані з перестановками в українському військовому відомстві. Про це, посилаючись на російські ЗМІ, повідомляє Дзеркало тижня.

На думку Лукашевича, сьогоднішнє затвердження на посаді міністра оборони України колишнього віце-прем'єра з реінтеграції Олексія Резнікова навряд чи "позитивно позначиться на врегулюванні ситуації" на Донбасі.

На чому ґрунтуються такі висновки і які "наслідки" чекають ОБСЄ, Лукашевич не уточнив.

Подібна реакція російського представника була підтримана маріонетками Кремля у так званих "ЛДНР". Так, лідер донецьких терористів Денис Пушилін, у своєму інтерв'ю кремлівським пропагандистським каналам, заявив про те, що у разі настання ЗСУ, "війська ДНР" не відсиджуватимуться в обороні, а перейдуть у контрнаступ і дійдуть до Києва.