МОЗ розширить список професій для обов'язкової вакцинації

Міністерство охорони здоров'я планує розширити перелік професій, яким потрібно отримати обов'язкове щеплення проти COVID-19. Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу, повідомляє Страна UA.

За словами Кузіна, до цього переліку хочуть додати працівників:

сфери соціальних послуг;

організацій захисту прав дітей, реабілітаційних установ;

підприємств, установ, організацій, що включені до списку об'єктів критичної інфраструктури.

Варто зазначити, що до останнього пункту переліку входить залізничний перевізник "Укрзалізниця".

За словами Кузіна, наказ про розширення переліку поки що на затвердженні у центральних органів виконавчої влади.

Нагадаємо, з понеділка, 8 листопада, набуде чинності Наказ Міністерства охорони здоров'я "Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням".

Відповідно до Наказу обов'язковим щепленням проти COVID-19 підлягають працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів; співробітники місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів; працівники сфери освіти.