Нацгвардії України та США підписали Меморандум про співпрацю

Національна гвардія України та Національна гвардія Каліфорнії (США) підписали меморандум про двосторонню співпрацю, що стало підсумком угод та міжнародних заходів під час візиту до України американської делегації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У Міністерстві внутрішніх справ Національна гвардія підписала двосторонній документ про співпрацю з Національною гвардією Каліфорнії. Від української сторони меморандум підписав командувач Національної гвардії України Микола Балан, від американської сторони - командувач Національної гвардії Каліфорнії Девід Болдвін" , - йдеться у повідомленні.

Зокрема, основні напрями співробітництва – розвиток інфраструктури Міжнародного міжвідомчого центру підготовки підрозділів НГУ, проведення спільних навчань представників НГУ та ЗС США, підготовки інструкторського та сержантського складу НГУ інструкторами ЗС США, використання авіації у підрозділах реагування на надзвичайні ситуації, розробка доктринальних документів Національної гвардії України, розвиток системи мовної підготовки у Національній гвардії України, розвитку стратегічних комунікацій Нацгвардії України.

"У рамках участі НГУ в МНБ спільно з Національною гвардією штату Каліфорнія НГУ отримала міжнародну технічну допомогу на суму близько $78 млн. США. Зокрема, засоби радіо та супутникового зв'язку, медичне майно та обладнання, оптичні прилади, інженерне обладнання, системи розвідки цілей, безпілотні літальні апарати" , - додали у пресслужбі відомства.

Також повідомляється, що за період співробітництва у рамках програми партнерства (SPP) з 2014 р. Національна гвардія Каліфорнії провела 30 спільних заходів із Нацгвардією України, з них 14 – навчального характеру.