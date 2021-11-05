У Казахстані спростували блокування транзиту вугілля в Україну

Обмеження на транзит казахстанського вугілля через Росію в Україну пов'язані із завантаженістю інфраструктури з російського боку, заявили у прес-службі міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Повністю Росія не блокувала постачання вугілля, але є деякі обмеження у зв'язку із завантаженістю інфраструктури з російського боку" , - зазначили у прес-службі.

Як повідомлялося, у четвер голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус написав у своєму телеграм-каналі, що Російська Федерація зупинила транзит вугілля, яке надходить до України з Казахстану. Він заявив, що всі відповідні поставки у листопаді заблоковані. При цьому Герус уточнив, що технічно блокування відбувається на рівні компанії "РЖД", яка не підтверджує проїзду вагонів з таким вугіллям через територію Росії.