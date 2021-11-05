Кабмін призначив тимчасового голову Держекоінспекції
Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної екологічної інспекції. Ним став Дмитро Заруба. Про це, посилаючись на "Урядовий портал", пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.
Заруба працював першим заступником голови Держекоінспекції з лютого 2021 року.
"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної екологічної інспекції України, виконання обов'язків голови Державної екологічної інспекції України на першого заступника голови зазначеної Інспекції Зарубу Дмитра Васильовича", – ідеться в повідомленні.
3 листопада Кабмін звільнив Андрія Мальованого з посади голови ДЕІ.