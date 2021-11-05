Кабмін призначив тимчасового голову Держекоінспекції

Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної екологічної інспекції. Ним став Дмитро Заруба.﻿ Про це, посилаючись на "Урядовий портал", пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Заруба працював першим заступником голови Держекоінспекції з лютого 2021 року.

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної екологічної інспекції України, виконання обов'язків голови Державної екологічної інспекції України на першого заступника голови зазначеної Інспекції Зарубу Дмитра Васильовича" , – ідеться в повідомленні.

3 листопада Кабмін звільнив Андрія Мальованого з посади голови ДЕІ.