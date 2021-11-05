Huawei створив автобренд та анонсував перший електрокар

Huawei створив автобренд та анонсував перший електрокар
Фото: силует кросовера Avatar (caixinglobal.com)

Автомобільний бренд з помітним і впізнаваним ім'ям Avatar офіційно зареєстровано компаніями Changan, Huawei та CATL. Новоспечений автовиробник навіть анонсував свій логотип і перший електрокар-ним стане купеподібний кросовер, повідомляє РБК-Україна.

На спільній презентації керівники створеної компанії показали профіль майбутнього серійного електричного кросовера і продемонстрували публіці логотип бренду. Повідомляється, що найбільший внесок у спільний проект внесла автомобільна компанія Changan.

Привіт, Avatar: концерн Huawei створив автомобільний бренд та анонсував перший електромобільрн Huawei створив нову автомобільну марку та анонсував перший електромобіль

Раніше автовиробник перейменував свій підрозділ Changan Weilai New Energy Automobile Technology Co, яке раніше займалося випуском і конструюванням електромобілів, в Avatar Technology Co. Через кілька місяців стало зрозуміло, з чим пов'язано це перейменування.

Для майбутньої модельної лінійки Changan надасть свої напрацювання у сфері електромобілів, вже навіть створена нова модульна платформа CHN. Huawei відповідає за мультимедійні та онлайн-технології, а CATL стане постачальником сучасних тягових акумуляторів і супутніх вузлів. Дебют серійного кросовера Avatar заплановано на 2022 рік.

Новини

analytics