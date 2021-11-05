"Вежа з піци": президент Бразилії переплутав назву Пізанської вежі

Президент Бразилії Жаїр Болсонар переплутав назву Пізанської вежі в Італії, він назвав її "вежею з піци" під час церемонії запуску технології 5G, повідомляє Рубрика.

"Я подорожую Бразилією, по всьому світу. Нещодавно я був в Італії (…) я відвідав вежу з піци" , – розповів президент Бразилії.

За словами Балсонару, до нього підійшла дитина з питанням, чи зараз горять ліси Амазонки. Бразильський президент відповів йому, що "Каліфорнія горить більше, ніж Бразилія, але ніхто нічого не говорить".

Відомо, що Пізанська вежа є частиною Пізанського собору в Пізі – місті на півночі Італії. Башту почали будувати 1173 року, будівництво тривало близько 200 років і завершилося 1360 року.