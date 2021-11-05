NASA зазнає нову систему захисту від астероїдів

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) США готується протестувати кілька систем захисту Землі від астероїдів, повідомляє ТАСС.

Про це керівник профільного управління NASA Ліндлі Джонсон повідомив у четвер на брифінгу, присвяченому майбутньому запуску зонда DART (Double Asteroid Redirection Test).

За його словами, під час експерименту планується перевірити технологію "кінетичного удару" по астероїду.

"Мета цього тесту - підтвердити зрілість цієї системи, яка має бути готова до застосування у разі виникнення реальної астероїдної загрози Землі", - зазначив Джонсон .

За його словами, експерти NASA розробляють інші засоби захисту планети.

"Враховуючи всі фактори, у тому числі траєкторію, швидкість руху цих [космічних] тіл і термінів їх виявлення, ми знаємо, що нам потрібен цілий набір інструментів, а не лише технологія кінетичного удару, яка може не підходити до всіх можливих варіантів, - - Провівши випробування системи кінетичного удару, ми хочемо протестувати і такі технології, як гравітаційний тягач".

"Гравітаційний тягач є космічним кораблем, який зависне збоку від астероїда. Його природна гравітація, що діє за принципом каната, повільно відтягуватиме астероїд у бік від траєкторії руху, що загрожує Землі", - пояснив глава управління .

Крім цього, зазначив Джонсон, фахівці NASA розглядають можливість застосування сфокусованого іонного пучка для дії на астероїд.

"Є безліч відмінних ідей, які ми вивчатимемо після випробувань DART. На щастя, астероїди стикаються із Землею не так вже й часто, тому у нас є час на вивчення цих технологій", - сказав він .

NASA наприкінці листопада планує запуск зонда DART до подвійного астероїда Дідім-Діморф, який не становить загрози для Землі. У вересні - жовтні 2022 року, як очікується, зонд зіткнеться з меншим з них - Діморфом (діаметр 160 м), внаслідок чого той має змінити орбіту обігу навколо більшого Дідіма (діаметр 780 м). Мета експерименту полягає у відпрацюванні методики зміни траєкторії руху справді небезпечних для планети астероїдів.

NASA у 2016 році сформувало управління з координації заходів захисту Землі від астероїдів. У рамках цієї програми в межах 48 млн км від Землі ведеться збір даних про розміри, орбіти та хімічний склад потенційно небезпечних астероїдів та комет, а також аналізуються ймовірні наслідки їх зіткнення із Землею.