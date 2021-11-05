Запущено нову залізничну колію до найбільших портів країни

В Одеській області відкрили нову залізничну дільницю "Чорноморська - Берегова", яка забезпечуватиме переміщення вантажів до найбільших українських портів. Це дозволить збільшити обсяги транспортування, заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Майже 6 років велися дискусії щодо потреб розширення перегону. Це необхідно українським промисловцям, аграріям, портовикам, а значить - усій країні, бо це експортна виручка та сотні тисяч робочих місць. Завдяки "Великому будівництву" на УЗ нам вдалося завершити 6-річну дискусію за 60 днів" , - заявив голова Міністерства інфраструктури.

За цей короткий період за інфраструктурною програмою президента Володимира Зеленського залізничники уклали та електрифікували другу колію. Таких проєктів на УЗ не реалізовували 10 років, зазначив Кубраков.

"Це лише один із десятка проектів "Великого будівництва", які покращать якість та швидкість залізничних перевезень, а також роботу портів. Кожен з них має показувати і бізнесу, і громадянам, що держава справляється зі своїми функціями та виконує обіцянки" , - сказав міністр.

Він пояснив, що наразі з 46 тис. км залізничних колій електрифіковані лише 46%, а показники парку локомотивів і вагонів не менш критичні. Міняти ситуацію будуть завдяки тарифній реформі, яка передбачає вирівнювання вартості залізничних перевезень між різними класами вантажів.

"Наприклад, тариф на перевезення товарів І класу, куди відносять залізну руду та вугілля, є одним із найнижчих - зокрема і за перевезення зерна. За розрахунками Держаудитслужби, "Укрзалізниця" за останні роки втратила доходів на суму 17,6 млрд грн" , - розповів Кубраков.

Перший етап зміни тарифів відбувся у серпні, наступний готують вже зараз. За отримані кошти планують реконструювати 150 км колій, електричні мережі, технічну систему та модернізувати рухомий склад.