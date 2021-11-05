Помер актор із популярного серіалу "Сини анархії"

Вільям Лакінг помер 18 жовтня у своєму будинку в Лас-Вегасі, проте інформацію про його смерть оприлюднили лише на початку листопада, повідомляє Корреспондент.

Американський актор Вільям Лакінг помер у віці 80 років. Про це 4 листопада повідомило видання Metro з посиланням на його дружину Сігрід Інсул Лакінг.

Дружина артиста уточнила, що він помер у своєму будинку в Лас-Вегасі 18 жовтня.

"Хоча Вільям часто грав крутих і сильних людей, у реальному житті він був елегантною людиною з блискучим інтелектом, яка любила сперечатися про політику та поточні справи, обговорювати філософію та фізику" , - зазначила вдова Лакінга.

Причина його смерті не розкривається.

Нагадаємо, Лакінг дебютував на екранах в 1968 році в серіалі Лансьє. За свою кар'єру він знявся у багатьох картинах, включаючи Секретні матеріали, Коломбо, Планета Ка-Пекс, Червоний дракон.

Велику популярність актору принесла роль байкера Пайні Вінстона у популярному серіалі Сини анархії.

Уильям Лакинг в фильме Сыны анархии (справа) twitter.com/nypost