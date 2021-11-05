На ремонт кулуарів Ради витратять понад 40 мільйонів

У приміщеннях Верховної Ради України готуються провести ремонт за 41,5 мільйона гривень. Планують поновити прес-центр парламенту. Про це, посилаючись на дані державних закупівель ProZorro, пише Карина Вольтер, Страна UA.

Як зазначено в тендері, ремонт (реставраційний) кулуарів хочуть провести на третьому поверсі адміністративної будівлі Верховної Ради України на вулиці Михайла Грушевського, 5 щодо облаштування прес-центру. Термін постачання товарів, виконання робіт чи послуг зазначений до 20 грудня 2021 року.

У результаті тендеру, ремонт замовило ТОВ "Діамант Груп". За даними тендеру, вартість операції всього на 0,1% нижча за очікувану вартість закупівлі в 41,52 млн грн.

Конкурентами були проектувальник "Грін Маєток" та ФОП Карімов Олександр Вікторович із Києва. Ніхто не знижував ціни під час аукціону.