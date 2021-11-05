Китай попросив США припинити "політичні маніпуляції" з походженням COVID-19
Китай звернувся до Сполучених Штатів із проханням завершити політичні маніпуляції, пов'язані з появою коронавірусної інфекції, повідомляє Газета.ru.
Про це заявив офіційний представник Міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь.
На думку Пекіна, Вашингтону треба самому виявляти більше прозорості щодо походження COVID-19 і розслідування причини пандемії.
"Ми вкотре закликаємо США припинити політичні маніпуляції, повернутися на правильний шлях згуртованості у боротьбі з пандемією та пошуку джерела походження коронавірусу науковим шляхом", - звернув увагу дипломат Китаю.
До цього представник пресслужби Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що розуміння джерел пандемії COVID-19 є основним напрямом діяльності президента Джо Байдена. Про це представник американської адміністрації розповіла на брифінгу.
"Для нас дуже важливо докопатися до істини" , - наголошувала Жан-П'єр.