Стефанчук підписав закон про олігархів

Голова парламенту Руслан Стефанчук підписав законопроект №5599 (про олігархів). Тепер закон має схвалити президент Володимир Зеленський. Про це, із посиланням на сторінку законопроекту №5599 на сайті Ради, пише Александр Белоус, РБК-Україна.

Нагадаємо, Верховна Рада 3 листопада усунула протиріччя та неузгодженості в проголосованому законопроекті №5599 (закон про олігархів). Це було зроблено відповідно до статті 131 Регламенту без переголосування закону. Депутати потримали пропозицію Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Таким чином, вести реєстр олігархів буде Рада національної безпеки та оборони (РНБО), як і наполягали в Офісі президента.