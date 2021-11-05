Передавав дані держтаємниці: викрито полковника ЗСУ

Служба безпеки України заявила про викриття полковника ЗСУ ‒ командира одного з підрозділів на Миколаївщині, який має громадянство РФ та несанкціоновано накопичував таємні військові документи.

Про це повідомила прес-служба СБУ﻿.

У ході обшуку за місцем проживання військовослужбовця виявлено і вилучено жорсткі диски, флешки, мобільні термінали, ноутбук, на яких зберігається інформація військового характеру, у т.ч. з обмеженим доступом, а також документи та блокноти із записами таємних відомостей.

Спецслужба встановила, що військовослужбовець має контакти з діючими військовими ЗС Росії та мешканцями Криму, які причетні до діяльності російських спецслужб.

Крім того, СБУ заявила, що полковник ЗСУ має громадянство Росії.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 422 КК України «Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості».

Тривають слідчі дії, вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину.

Вирішується питання щодо повідомлення військовому про підозру та обрання запобіжного заходу.