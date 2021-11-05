Кабмін обрав тимчасового очільника митниці

Відповідно до рішення Кабінету міністрів тимчасово виконувати обов'язки очільника Державної митної служби буде колишній начальник прикордонної розвідки В'ячеслав Демченко, повідомляє Дзеркало тижня.

Відповідне розпорядження вже опублікували на "Урядовому порталі".

Він обійматиме цю посаду, поки голову Державної митної служби не буде визначено в уставленому порядку.

"Покласти тимчасово з 5 листопада 2021 р. до призначення в установленому порядку голови Державної митної служби України виконання обов'язків голови Державної митної служби України на директора департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил зазначеної служби Демченка Вячеслава Вадимовича" , - йдеться у документі.

Раніше цю посаду обіймав Павло Рябікін, проте учора ВР проголосувала 237 голосами "за" його призначення міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.