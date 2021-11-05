Частину невакцинованих українців з понеділка відсторонять від роботи

З понеділка, 8 листопада, набуває чинності постанова Кабміну про відсторонення від роботи чиновників і педагогів, які відмовляються або ухиляються від проведення щеплень проти COVID-19. Надалі перелік професій планують розширити, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Кого будуть усувати від роботи

Наказом МОЗ визначено конкретний перелік професій, в яких щеплення від COVID - 19 є обов'язковим. Щеплення повинні зробити співробітники:

працівників центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів,

місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

закладів вищої, післявузівської, професійної, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціальної освіти та закладів незалежно від типу та форми власності.

Відсторонення працівників проводиться шляхом видання наказу або розпорядження керівника. Термін відсторонення встановлюється до усунення причин, які його зумовили. На час відсторонення оплата праці працівників і державних службовців проводиться згідно з нормами закону.

Хто може уникнути відсторонення

Форма № 028

Згідно з рішенням МОЗ, не можуть бути відсторонені від роботи особи, які мають протипоказання до вакцинації і які надали відповідне медичний висновок (форма № 028), виданий закладом охорони здоров'я.

Якщо протипоказання тимчасові, то така довідка буде видаватися на певний проміжок часу - від 3 або більше місяців, після чого буде потрібно щеплення.

Одна доза

Особи, які отримали одну дозу вакцини, також не підлягають відстороненню від роботи, оскільки відстороненню підлягають тільки ті, хто ухиляється або відмовляються від вакцинації.

Ті, хто перехворів

Ті люди, які перехворіли та одужали, повинні отримати медичну довідку №028. Цій категорії громадян довідка видається максимум на три місяці.

Розширення списку

Крім того, МОЗ підготувало доповнення до переліку професій для обов'язкової вакцинації. Цей наказ поки не набув чинності. Пропонується доповнити перелік працівниками: