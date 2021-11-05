Лариса Доліна кардинально змінила імідж і приголомшила фанатів

Російська естрадна співачка Лариса Доліна кардинально змінила свій образ перед концертним туром. Відома раніше попеляста блондинка показалася перед фанатами з чубчиком та темно-каштановим кольором волосся, повідомляє Обозреватель.

Фотографію в новому амплуа 66-річна виконавиця виклала на свою сторінку в Instagram. Любителька довгого волосся відрізала свої локони, представши перед аудиторією з зачіскою "під хлопчика" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Нагадаємо, що раніше Доліна неодноразово експерементувала з волосся, нарощуючи довжину і підрізаючи його до плеч. Артистка також полюбляла робити об'ємні кучері та зачіску "каре".

Лариса Доліна часто експерементує з зачісками

Проте експерименти з кольором для співачки в новинку, тому підписники закидали Ларису схвальними відгуками.