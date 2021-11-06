Якщо не Буковель, то що: найкращі курорти українських Карпат

Буковель – популярне українське місто, куди приїжджають туристи навіть з-за кордону. Проте там не знайти місця для спокійного відпочинку і возз’єднання з природою, повідомляє Обозреватель.

Сайт підібрав 5 карпатських курортів, які ідеально підійдуть для відпочинку в холодну пору року.

Східниця

Молодий карпатський курорт має не менше цікавих локацій, ніж Буковель. Поруч з містечком знаходиться Національний парк Сколівські Бескиди. У густих заповідних лісах водяться різні звірі, більшість з яких занесені у Червону книгу України.

Східниця – оздоровчий український курорт. Джерело: Instagram @stasik_16

У Східниці є кілька ресторанів середньої цінової політики. Що правда, вибір страв невеликий. Якщо в Буковелі представлені різні кухні, то тут, в основному, українська. Обіди можна обирати на місці або ж замовляти заздалегідь.

Хостелів в регіоні дуже мало, проте є недорогі санаторії. На агрегаторах можна знайти бюджетні та елітні номери, які різняться рівнем комфорту, сервісом та розташуванням.

Східниця славиться неймовірною природою . Джерело: Instagram @stasik_16

Приблизні ціни:

Обід у бюджетному кафе: від 120 грн

Вечеря в ресторані: від 250 грн

Горнятко кави: від 12 грн

Місце у санаторії/хостелі: від 350 грн

Номер на двох у готелі: від 415 грн

У лісах східниці водяться рідкісні звірі. Джерело: Instagram @kavaclub

Славське

Відпочинок у Славському підійде поціновувачам еко-туризма. Це невелике селище розташоване в оточені кількох гір: Тростян, Погаг, Ільза, Писана, Менчел та Високий Верх. Так само, як і в Буковелі, тут розвинений гірськолижний туризм. Проте ціни нижчі ніж на відомому курорті. Також тут багато піших маршрутів горами та лісами, є доріжки для велопрогулянок. Підйомниками можна піднятися на деякі вершини, аби на власні очі побачити неймовірні краєвиди.

Славське розташоване між високими горами. Джерело: Instagram @rick_the_hedgehog

Довго шукати розміщення в Славському не доведеться. У містечку розвинений готельний бізнес. А ось ресторанів та кафе майже немає. Більшість закладів харчування знаходяться при санаторіях і базах відпочинку. Тож вони не можуть похизуватися різноманітним меню, але явно мають привід пишатися зовсім невисокими цінами.

Славське має багато цікавих локацій. Джерело: pixabay.com

Приблизні ціни:

Обід у бюджетному кафе: від 70 грн

Вечеря в ресторані: від 120 грн

Горнятко кави: від 15 грн

Місце у санаторії/хостелі: від 300 грн

Номер на двох у готелі: від 400 грн

Славське має багато бюджетних варіантів відочинку. Джерело: Instagram @victoriacadmea

Пилипець

Найбільше село Міжгірського району розташоване серед гірських пейзажів на висоті 750 метрів над рівнем моря. Сюди приїжджають, аби насолодитися відпочинком біля водоспаду Шипіт, давніх дерев’яних церков та непрохідних лісів. Тут щорічно проходить багато фестивалів та народних гулянь. У Пилипці цінують закарпатські традиції і активно їх підтримують.

Пилипець – високогірний курорт. Джерело: Instagram @pilipets_aktivni_vidpochinok

Найкомфортніше для відпустки орендувати невеликий будинок. Дуже часто господарі таких гостьових домів пропонують за символічну плату замовляти харчування. Тут, як і в Буковелі, можна спробувати гуцульські страви та міцні напої.

У місті багато водоспадів та джерел. Джерело: Instagram @travel_by_minibus

Приблизні ціни:

Обід у бюджетному кафе: від 110 грн

Вечеря в ресторані: від 250 грн

Горнятко кави: від 20 грн

Місце у санаторії/хостелі: від 225 грн

Номер на двох у готелі: від 400 грн

Водоспад Шипіт – гордість міста . Джерело: Instagram @anna_obli

Мукачево

Якщо вам не дуже цікаво ходити гірськими маршрутами і збирати ягоди, Закарпаття пропонує вам цікавий відпочинок у давньому місті Мукачево. Звичайно, сюди приїжджають погуляти територію однією з найцікавіших фортець України – замком Паланок. До речі, у місті функціонують чарівний Свято-Миколаївський жіночий монастир та кафедральний костел Святого Мартіна.

Між Буковелем та Мукачево майже немає нічого спільного. Гірськолижний курорт завжди зустрічає галасливими кав’ярнями та цікавими екскурсіями. В спокійному ж містечку на Закарпатті не так багато туристів і розваг. Проте тут панує атмосфера старовинного поселення та дух давніх традицій.

В Мукачево панує неймовірна атмосфера. Джерело: Instagram @bely_mishka

Приблизні ціни:

Обід у бюджетному кафе: від 83 грн

Вечеря в ресторані: від 170 грн

Горнятко кави: від 19 грн

Місце у санаторії/хостелі: від 150 грн

Номер на двох у готелі: від 450 грн

Замок Паланок – улюблене місце туристів в Мукачево. Джерело: Instagram @yiyongcheng

Солотвино

Ще один популярний оздоровчий курорт Закарпаття. Напевно, за кількістю туристів він не поступається Буковелю. А все тому, що тут знаходяться джерела із мінералізованою водою. Вона позитивно впливає на організм та має цілющі властивості.

У Солотвино розвинена система санаторіїв з різними лікувальними процедурами. Окрім звичних процедур, тут ще пропонують гуцульські методи народної медицини.

Солотвино славиться мінеральними водами. Джерело: Instagram @pro_vanya36

Приблизні ціни:

Обід у бюджетному кафе: від 100 грн

Вечеря в ресторані: від 340 грн

Горнятко кави: від 16 грн

Місце у санаторії/хостелі: від 300 грн

Номер на двох у готелі: від 500 грн