ДБР повідомило про нову підозру Януковичу

Слідчий Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора сьогодні вранці, 5 листопада, повідомив про підозру експрезиденту України Віктору Януковичу як очільнику організованої злочинної групи.

﻿Про це повідомила пресслужба ДБР﻿.

За версією слідства, до складу групи входили колишні високопосадовці МВС, СБУ та ЗСУ. Всі вони підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень під час масових акцій протесту, які проходили у центрі Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, а саме:

вчиненні терористичного акту з метою залякування населення, що призвело до тяжких наслідків та загибелі людей;

спричиненні учасникам акцій протесту тілесних ушкоджень, умисних вбивств та замахів на вбивства з використанням вогнепальної зброї та спецзасобів;

перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів і спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам;

незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

Встановлено, що через дії цієї організованої злочинної групи лише у зазначений період загинуло 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Повідомлення про підозру відповідно до вимог ч. 1 ст. 278 КПК України надіслано на адреси останніх відомих місць проживання експрезидента. Також копії письмового повідомлення про підозру вручені його захисникам.