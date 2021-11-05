ДБР повідомило про нову підозру Януковичу
Слідчий Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора сьогодні вранці, 5 листопада, повідомив про підозру експрезиденту України Віктору Януковичу як очільнику організованої злочинної групи.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
За версією слідства, до складу групи входили колишні високопосадовці МВС, СБУ та ЗСУ. Всі вони підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень під час масових акцій протесту, які проходили у центрі Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, а саме:
- вчиненні терористичного акту з метою залякування населення, що призвело до тяжких наслідків та загибелі людей;
- спричиненні учасникам акцій протесту тілесних ушкоджень, умисних вбивств та замахів на вбивства з використанням вогнепальної зброї та спецзасобів;
- перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів і спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам;
- незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.
Встановлено, що через дії цієї організованої злочинної групи лише у зазначений період загинуло 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
Повідомлення про підозру відповідно до вимог ч. 1 ст. 278 КПК України надіслано на адреси останніх відомих місць проживання експрезидента. Також копії письмового повідомлення про підозру вручені його захисникам.