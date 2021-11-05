У "Борисполі" спіймали 17 людей з підозрілими COIVD-сертифікатами
За минулу добу в київському аеропорту "Бориспіль" виявили 17 документів про COVID-вакцинацію з ознаками підробки.
Про це повідомила прес-служба Національної поліції.
"4 листопада на території аеропорту "Бориспіль" у 17 осіб виявили документи про вакцинацію, що можуть містити ознаки підробки", - йдеться в повідомленні.
Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.
За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.