У "Борисполі" спіймали 17 людей з підозрілими COIVD-сертифікатами

За минулу добу в київському аеропорту "Бориспіль" виявили 17 документів про COVID-вакцинацію з ознаками підробки.

Про це повідомила прес-служба﻿ Національної поліції.

"4 листопада на території аеропорту "Бориспіль" у 17 осіб виявили документи про вакцинацію, що можуть містити ознаки підробки" , - йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.

За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.